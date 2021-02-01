В России за сутки скончались 437 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c6e9ba86-6467-11eb-93c7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа от коронавирусной инфекции в России умерли 437 человек, сообщают в федеральном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19. Днём ранее жертвами заболевания стали 485 россиян.

Наибольшее число летальных исходов за 24 часа зарегистрировано в Москве, в столице скончался 61 пациент с коронавирусом. В Санкт-Петербурге врачам не удалось спасти жизни 53 человек, в Подмосковье жертвами пандемии стали 32 жителя.

Общее число летальных случаев в России с начала пандемии коронавируса выросло до 73 619 человек.

За минувшие сутки в 84 регионах РФ было выявлено 17 648 новых пациентов с COVID-19. На Чукотке не зарегистрировали ни одного нового случая заражения. Вылечились от коронавируса 18 169 россиян, общее число переболевших коронавирусом в России увеличилось до 3 318 173 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Минэкономразвития России предложило продлить на 2021 год выдачу антикризисных субсидий отраслям, пострадавшим от пандемии. В частности, речь идёт о туристической отрасли, а также о сфере общепита и гостиничного бизнеса.