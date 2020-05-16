В России за сутки скончались 119 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/5de2931c-974b-11ea-9b81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лантюхов Сергей/NEWS.ru

За последние сутки в России умерло 119 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период в России от COVID-19 скончалось 2537 человек.

Больше всего погибших и заражённых с начала эпидемии фиксируется в Москве (1432/138 969) и Подмосковье (262/26 462). Следом идут Санкт-Петербург и Нижегородская область.

За последние сутки в России выявлено 9200 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,8% не имели клинических проявлений болезни. Всего на 16 мая в России выявлено 272 043 случая коронавируса.

Ранее главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Роспотребнадзора Вероника Скворцова и Анна Попова заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ. По их словам, прекратился рост числа заражённых. Однако расслабляться пока рано, напомнила глава Роспотребнадзора. По её мнению, сказать, что в РФ «всё нормально», можно будет лишь тогда, когда за сутки не выявят ни одного больного COVID-19, писал NEWS.ru.