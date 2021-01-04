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В России за сутки от коронавируса скончались 518 человек

11:03, 05 января 2021
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

За последние 24 часа в России жертвами коронавируса стали 518 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба.

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