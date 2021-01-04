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Михаил Щипанов
За последние 24 часа в России жертвами коронавируса стали 518 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба.
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Красные помидоры могут внести огромный вклад в процесс восстановления клеток лёгких человека, повреждённых в процессе курения.
Об этом говорят результаты исследования, проведённого учёными из Школы общественного здравоохранения имени Блумберга при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. Согласно им, помидоры имеют способность восстанавливать клетки лёгких. Как передаёт выводы...
В России за сутки от коронавируса скончались 518 человек