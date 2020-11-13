В России за сутки 22 572 человека заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d7fac538-271b-11eb-9fea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в России зарегистрировали 22 572 новых случая заражения коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба. Днём ранее короновирусной инфекцией заразились 22 702 россиянина.

25,9% новых случаев заражения (5854) протекают бессимптомно, отметили в оперативном штабе.

За день в стране выздоровели 14 456 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус (18 626 днём ранее), жертвами пандемии стали 352 жителя России (391 днём ранее).

Общее число заразившихся COVID-19 в России с начала года выросло до 1 925 825 человек, переболели коронавирусом 1 439 985 россиян, жизни 33 186 пациентов спасти не удалось.

В Москве за 24 часа был выявлен 6271 случай заражения коронавирусом, вылечились 4266 человек, 75 пациентов скончались. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1944 новых пациента, выздоровели 937 человек, 41 житель города скончался.

Ранее NEWS.ru писал, что по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом во всём мире с начала пандемии приблизилось к 54 млн человек. Вылечились от коронавирусной инфекции 34,7 млн жителей планеты, жертвами инфекции стали 1,31 млн пациентов.