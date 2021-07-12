В России за сутки выявили 66 576 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России официально зарегистрировали 66 576 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это почти на шесть с половиной тысяч меньше, чем днём ранее, таковы данные оперштаба. За день в больницы попали 3847 человек, что на 1,13% больше предыдущего показателя.

По состоянию на 8 марта за 24 часа выписаны из больниц 111 756 человек, что на 8,9% меньше по сравнению с 7 марта. В результате инфекции скончались 649 человек. По количеству заражений лидирует Свердловская область — там за день выявлен 4681 новый пациент с COVID-19.

Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальную вакцину против коронавирусной инфекции, разработанную специалистами центра, могут зарегистрировать раньше, чем планировалось.

Он уточнил, что Минздрав поставил дедлайн по проведению клинических испытаний до 17 марта, а затем необходимо предоставить отчёт. По результатам этого отчёта будет принято решение о регистрации.