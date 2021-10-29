В России выявлено уже 5 случаев заражения новым штаммом коронавируса AY.4.2

В России зафиксировано пять случаев заражения новым штаммом коронавируса AY.4.2. Три из них обнаружены в Москве и области, два — в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта ЦНИИ Роспотребнадзора. Новый подвид COVID-19 ранее обнаружили в Великобритании.

На настоящий момент в РФ выявлены пять изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма «дельта» AY.4.2 и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а ещё два — получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан), — рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Как ранее заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков, новый подвид штамма «дельта» АY.4.2 имеет более высокую заражаемость. Он также отметил, что течение заболевания, вызванного им, скорее всего, не будет протекать легче.

Причина появления нового штамма, по словам медика, заключается в том, что коронавирус меняется и ищет новые пути внедрения в организм путём увеличения способности к заражению.

В то же время руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин высказался о новом штамме более оптимистично. По его словам, AY.4.2 не вызывает опасений, эта разновидность COVID-19 распространяется гораздо медленнее своего предшественника — «дельта»-штамма.