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В России выявлено более 137 тысяч случаев COVID за сутки

12:36, 23 февраля 2022
В России выявлено более 137 тысяч случаев COVID за сутки Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России выявлено 137 642 заболевших коронавирусом за сутки, говорится на сайте оперштаба по борьбе с COVID. Госпитализированы 16 349 человек.

Умерли за сутки 785 пациентов с COVID. Выздоровели 179 203 человека.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Санкт-Петербурге — 9794, Москве — 5664, Красноярском крае — 5473, Новосибирской области — 4841 и Пермском крае — 4520.

С начала пандемии коронавирусом заразились 15 795 570 человек, жертвами болезни стали 347 816 человек.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что число пациентов с коронавирусной инфекцией в России снизилось за неделю на 22%, однако в 14 регионах количество заболевших ещё растёт. Также за неделю на 15% сократилось количество госпитализированных с коронавирусом детей — с 10,2 тысячи до 8,7 тысячи,

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