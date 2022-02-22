В России выявлено более 137 тысяч случаев COVID за сутки

В России выявлено 137 642 заболевших коронавирусом за сутки, говорится на сайте оперштаба по борьбе с COVID. Госпитализированы 16 349 человек.
Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Санкт-Петербурге — 9794, Москве — 5664, Красноярском крае — 5473, Новосибирской области — 4841 и Пермском крае — 4520.
С начала пандемии коронавирусом заразились 15 795 570 человек, жертвами болезни стали 347 816 человек.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что число пациентов с коронавирусной инфекцией в России снизилось за неделю на 22%, однако в 14 регионах количество заболевших ещё растёт. Также за неделю на 15% сократилось количество госпитализированных с коронавирусом детей — с 10,2 тысячи до 8,7 тысячи,