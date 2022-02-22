В России выявлено более 137 тысяч случаев COVID за сутки

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У переболевших коронавирусом мужчин ухудшается гормональный статус, в частности значительно падают показатели тестостерона, заявил профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев. По его словам, точную причину снижения полового гормона ещё не выяснили, но, вероятней всего, она связана с тяжёлым воспалительным процессом, сопровождающим COVID-19, пишут «Известия».

Обследование добровольцев показало, что снижение мужских гормонов наблюдалось у четверти больных пациентов. При этом нарушения могли сохраняться в течение трёх месяцев, после чего показатели приходили в норму. Уровень гормонов приходит...