В России выявлено 6411 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/1e1c68b6-8927-11ea-950b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России подтверждено ещё 6411 случаев коронавируса в 83 регионах. Таким образом, общее число заражений превысило 90 тысяч.

Больше всего диагнозов COVID-19 за последние 24 часа поставлено в Москве — 3075, затем идут Московская область — 523, Санкт-Петербург — 198 и Дагестан — 153.

При этом у 40,7% новых заболевших не было никаких симптомов, сообщает оперштаб.

За сутки в стране от коронавирусной инфекции скончались 72 человека, полностью выздоровели 1110.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса, для 867 пациентов болезнь закончилась летальным исходом, выздоровели 8456 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.

Как писал NEWS.ru ранее, главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сочла справедливыми предложения по продлению режима ограничений, введённых в России из-за распространения коронавируса, до 12 мая.