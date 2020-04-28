В России выявлено 6411 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено ещё 6411 случаев коронавируса в 83 регионах. Таким образом, общее число заражений превысило 90 тысяч.
Больше всего диагнозов COVID-19 за последние 24 часа поставлено в Москве — 3075, затем идут Московская область — 523, Санкт-Петербург — 198 и Дагестан — 153.
При этом у 40,7% новых заболевших не было никаких симптомов, сообщает оперштаб.
За сутки в стране от коронавирусной инфекции скончались 72 человека, полностью выздоровели 1110.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса, для 867 пациентов болезнь закончилась летальным исходом, выздоровели 8456 человек.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.
Как писал NEWS.ru ранее, главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сочла справедливыми предложения по продлению режима ограничений, введённых в России из-за распространения коронавируса, до 12 мая.
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