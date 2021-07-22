В России выявлен бразильский штамм «гамма»

В центре «Вектор» сообщили, что в России выявлены случаи заражения бразильским штаммом «гамма», он, как и индийский штамм, является более заразным, передаёт «Интерфакс».

На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант «дельта», выявлены единичные случаи варианта «гамма», — сказали в центре.

Там отметили, что «гамма» и «дельта» были отнесены к категории «вызывающих озабоченность», поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител. Тем не менее другие штаммы, которые вызывают у учёных интерес, на территории РФ ещё не выявлены.

Уточняется, что индийский штамм практически захватил лидерство над остальными вариациями вируса в стране. По информации центра, на данный момент получено несколько образцов вариантов нового коронавируса из исследовательских учреждений Австралии, Таиланда и Италии.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что в лечении коронавируса могут помочь лекарства на основе водной вытяжки растений.