В России выявлен максимум заражений коронавирусом за сутки с июля

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 219, до 7 560 767. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передаёт ТАСС.

Прирост числа заболевших стал максимальным с 16 июля. В относительном выражении он составил 0,33%.

В частности, за сутки в Москве выявили 4 032 новых случая, в Санкт-Петербурге - 2 494, в Подмосковье - 1 483, в Самарской области - 614, в Воронежской - 589, в Нижегородской - 581.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что динамика по смертности от коронавируса в России вызывает беспокойство. По его словам, в Кремле следят за статистикой в регионах страны

В пятницу, 1 октября, число случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 24 522 и достигло 7 535 548. Умерли 887 человек. Рекорд по числу летальных исходов Россия обновляет четвёртый день подряд.

Педиатр-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что текущая волна коронавируса в России станет самой тяжёлой. Снижение заражений начнётся в ноябре, ситуация стабилизируется только к середине декабря.