В России выявлен ещё 771 заболевший коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4cb93256-74b6-11ea-95dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России подтверждён 771 новый случай коронавируса в 29 регионах. Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком округе.

Больше всего новых заболевших в Москве — 595, затем идут Подмосковье с 43 случаями и Санкт-Петербург, где диагнозы подтвердились ещё у 22 человек.

Таким образом, по состоянию на утро 2 апреля в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. Болезнь унесла жизни 30 человек, выздоровели 235 пациентов.

По данным на 2 апреля, в мире уже насчитывается более 938 тысяч человек, инфицированных коронавирусом, скончались 47 273 человека, поправились более 190 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено 219 722 случая COVID-19.

В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия, там зафиксировано 13 155 жертв и 110 574 заболевших. На втором месте — Испания, где подтверждено 104 118 случаев заболевания и скончались более 9 тысяч человек, писал NEWS.ru.