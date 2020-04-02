В России выявлен ещё 601 заболевший коронавирусом

https://static.news.ru/photo/84770740-757e-11ea-b235-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

За последние сутки в России зарегистрирован 601 случай новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Впервые диагнозы поставлены в Ингушетии и Еврейской автономной области.

Больше всего новых заболевших в Москве — 448, затем идут Подмосковье с 34 случаями и Краснодарский край, где диагнозы подтвердились ещё у 17 человек.

Также за сутки зафиксировано четыре летальных случая: два в Республике Коми, по одному в Москве и Пермском крае.

Всего в стране выявлено 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека. Болезнь уже унесла жизни 34 россиян.

По данным на 3 апреля, в мире уже насчитывается более 1 млн человек, инфицированных коронавирусом, скончались 53 164 человека, поправились более 211 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено 245 573 случая COVID-19.

В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия, там зафиксировано 13 915 жертв и 115 242 заболевших. На втором месте — Испания, где подтверждено 112 065 случаев заболевания и скончались более 10 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru приводил цитаты из дневника больной коронавирусом пациентки Коммунарки. Девушка рассказывает, как борется с инфекцией и чем её лечат.