В России выявлен ещё 601 заболевший коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрирован 601 случай новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Впервые диагнозы поставлены в Ингушетии и Еврейской автономной области.
Больше всего новых заболевших в Москве — 448, затем идут Подмосковье с 34 случаями и Краснодарский край, где диагнозы подтвердились ещё у 17 человек.
Также за сутки зафиксировано четыре летальных случая: два в Республике Коми, по одному в Москве и Пермском крае.
Всего в стране выявлено 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека. Болезнь уже унесла жизни 34 россиян.
По данным на 3 апреля, в мире уже насчитывается более 1 млн человек, инфицированных коронавирусом, скончались 53 164 человека, поправились более 211 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено 245 573 случая COVID-19.
В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия, там зафиксировано 13 915 жертв и 115 242 заболевших. На втором месте — Испания, где подтверждено 112 065 случаев заболевания и скончались более 10 тысяч человек.
Ранее NEWS.ru приводил цитаты из дневника больной коронавирусом пациентки Коммунарки. Девушка рассказывает, как борется с инфекцией и чем её лечат.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен