Россия обновила рекорд по числу инфицированных коронавирусом за сутки

В России за минувшие сутки выявили новый рекорд по заболеваемости — за прошедшие 24 часа в стране заразились коронавирусом 57 212 человек. Днём ранее было также выявлено рекордное значение — 49 513 за сутки — однако 22 января этот рекорд был «побит». Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.
За минувшие сутки из российских больниц по выздоровлению
Что касается статистики смертности, то за прошедшие 24 часа в стране скончался 681 человек. Всего же жертвами разгула болезни стали 325 433 россиянина.
По числу новых случаев заражения уже традиционно лидирует Москва с показателем 16094, который обновил очередной рекорд. На втором месте Санкт-Петербург (8451), а на третьем — Подмосковье (6400).
Ранее инфекционист Евгений Тимаков назвал пять симптомов, сочетание которых говорит практически о стопроцентном заражении штаммом «омикрон». По словам врача, если у человека одновременно наблюдается насморк, головная боль и боль в горле, осиплость, расстройство стула, это является практически 100-процентным доказательством того, что у больного будет выявлен означенный штамм.