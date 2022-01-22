Россия обновила рекорд по числу инфицированных коронавирусом за сутки

В России за минувшие сутки выявили новый рекорд по заболеваемости — за прошедшие 24 часа в стране заразились коронавирусом 57 212 человек. Днём ранее было также выявлено рекордное значение — 49 513 за сутки — однако 22 января этот рекорд был «побит». Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

За минувшие сутки из российских больниц по выздоровлению выписались 25 525 человек, однако их места заняли 9902 россиянина. Всего же за время пандемии от последствий коронавируса вылечились 10 000 577 граждан.

Что касается статистики смертности, то за прошедшие 24 часа в стране скончался 681 человек. Всего же жертвами разгула болезни стали 325 433 россиянина.

По числу новых случаев заражения уже традиционно лидирует Москва с показателем 16094, который обновил очередной рекорд. На втором месте Санкт-Петербург (8451), а на третьем — Подмосковье (6400).

Ранее инфекционист Евгений Тимаков назвал пять симптомов, сочетание которых говорит практически о стопроцентном заражении штаммом «омикрон». По словам врача, если у человека одновременно наблюдается насморк, головная боль и боль в горле, осиплость, расстройство стула, это является практически 100-процентным доказательством того, что у больного будет выявлен означенный штамм.