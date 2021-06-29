В России выявили новый рекорд по числу погибших от COVID за сутки

В России выявлен рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки. Как сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, за минувшие 24 часа в стране скончались 652 человека.

Кроме того, рекорд обновился также в Москве и Санкт-Петербурге. Так, в столице от осложнений после коронавируса умер 121 человек, а в городе на Неве — 119 пациентов.

За последние сутки в стране выявлено 20 616 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 14 697 человек.

Ранее директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович рассказала, что делать при положительном тесте на коронавирус, даже если нет выраженных симптомов заболевания. Она посоветовала в случае положительного теста «обращаться к врачу и лечиться до получения отрицательного теста».