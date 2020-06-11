В России выявили 8987 новых случаев коронавируса за сутки

https://static.news.ru/photo/cc2dc616-ac81-11ea-83c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За последние сутки в России подтверждено 8987 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Таким образом, общее число заражённых в стране достигло 511 423 человек.

Больше всего диагнозов COVID-19 за последние 24 часа поставили в Москве (1714) и области (730). Следом идут Свердловская область с 320 заболевшими и Санкт-Петербург с 274 случаями инфицирования.

Из всех новых заболевших коронавирусом 35,8% не имели клинических проявлений. За сутки в РФ скончались 183 пациента с COVID-19, полностью выздоровели 220 человек.

Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 6715 летальных исходов от коронавирусной инфекции, выздоровели 269 370 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Российского химико-технологический университета имени Менделеева на основе математической модели пришли к выводу, что эпидемия коронавируса в России может закончиться в июле. При этом учёные не исключают новых волн — для того, чтобы они были короткими, каждый должен соблюдать меры предосторожности.