В России выявили минимальное число заражений COVID с 22 января

В России выявили 58 675 случаев заражения коронавирусом за сутки, это является минимальным показателем с 22 января. Число умерших из-за COVID-19 возросло за сутки на 645, сообщается в Telegram официального штаба по борьбе с коронавирусом.

Также отмечается , что в России за сутки с коронавирусом госпитализированы 3054 человека. Число выздоровевших после заражения COVID-19 в стране возросло за сутки на 92 732. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, на прошлой неделе заболеваемость росла только в пяти регионах России.

Рекордсменом по числу заражений среди регионов стала Башкирия (3009), далее следуют Санкт-Петербург (2642) и Свердловская область (2555).

В Москве за сутки выявили 1292 случая заражения COVID, 59 человек умерли. Всего с начала пандемии в столице выявлено 2 714 926 случаев коронавируса, выздоровели 2 514 574 человек, умерли 41 945 человек.

Ранее директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что порядка 97% пациентов, которые находятся в больницах с коронавирусной инфекцией, не вакцинированы. По его словам, вакцинация «Спутником V» и ревакцинация версией «Лайт» на 95–96% защищает от госпитализации при COVID-19, тогда как западные вакцины не так хорошо защищают от коронавируса. Он уточнил, что для определения степени защиты от «омикрона» после вакцинации было проведено большое исследование с участием ведущих московских клиник.