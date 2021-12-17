В России выявили минимальное с октября число заболевших и умерших от COVID

В России за сутки выявили 27 743 случая заражения коронавирусом, что стало минимальным приростом с 8 октября. Общее число заболевших составило 10 159 389 человек, сообщается в Telegram-канале федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Число летальных исходов возросло за сутки на 1080, до 295 104, став минимумом с 25 октября.

Больше всего заболевших пришлось на Москву (2755 новых случаев), Санкт-Петербург (1984 случая) и Московскую область (1452 случая). Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 37 437, до 8 914 225.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что искоренить коронавирус только с помощью вакцин не удастся. Пандемия не ослабевает, а только набирает обороты. По его мнению, продолжающееся распространение инфекции в мире связано с неравенством в распределении вакцин, нежеланием людей прививаться и «самоуспокоением».

До этого представитель ВОЗ Дэвид Набарро выразил обеспокоенность скоростью распространения в мире нового штамма «омикрон». По словам врача, даже если этот штамм будет менее летален, он всё равно «потрясёт» систему здравоохранения многих стран. Причём ситуация может усугубиться буквально за две недели или раньше.