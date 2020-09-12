В России выявили ещё 5 509 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/86323fda-f668-11ea-898c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские медики поставили диагноз COVID-19 ещё 5 509 пациентам в 83 регионах. При этом у 25,2% из них не было симптомов болезни. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Больше всего заражённых коронавирусом за минувшие сутки выявили в Москве — 696 человек. Следом идут Санкт-Петербург (199), Московская (163), Ростовская (160) и Нижегородская (147) области.

Также, по данным оперштаба, за минувшие 24 часа коронавирусная инфекция унесла жизни 57 пациентов, полностью выздоровели 2 475 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 068 320 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 18 635 летальных исходов, выздоровело 878 700 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в России начался третий, пострегистрационный этап исследований отечественной вакцины от коронавируса. В нём должны принять участие около 40 тысяч человек. Как уже сообщили в Минздраве, эта фаза исследований завершится до конца 2022 года.

Параллельно с пострегистрационным этапом на добровольной основе в России будут прививать людей из группы риска — учителей и медработников. Ряд высокопоставленных чиновников, включая Сергея Собянина, уже сделали прививку.