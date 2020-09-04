В России выявили ещё 5110 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cefa21ca-ee83-11ea-bd76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За последние сутки российские медики поставили диагноз COVID-19 5110 пациентам. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни. Такие данные приводит оперштаб.

Больше всего новых заболевших в Москве — 692. Следом идут Санкт-Петербург (193), Московская (164), Нижегородская (145) и Ростовская (142) области.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 015 105 случаев коронавируса. Значительная часть из них — 832 747 человек (+ 5812 за сутки) — уже выздоровели. За весь период зафиксировано 17 649 летальных исходов (+121 за сутки). Учитывая умерших и поправившихся, COVID-19 в настоящее время болеют 164 709 жителей России.

Ранее NEWS.ru писал, что третий, пострегистрационный этап испытаний вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции нового типа российские специалисты планируют завершить до конца 2022 года. Параллельно с этим на добровольной основе в России хотят привить людей из группы риска — учителей и медработников. Массовая вакцинация от коронавируса начнётся в Москве с 5 сентября.