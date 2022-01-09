В России выявили больше 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 16 246 новых случаев. При этом из заболевших 12,2% пациентов не имели клинических проявлений инфицирования. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в РФ.

За прошедшие 24 часа в стране выздоровел 20 751 человек. Всего же от последствий коронавируса вылечились 9 686 912 россиян за всё время пандемии, которая началась в 2020 году.

За сутки в стране скончались 763 человека. Всего же жертвами пандемии стали 316 163 пациента.

По количеству новых случаев заражения традиционно лидирует Москва — там за прошедшие сутки выявили 3274 новых случая инфицирования. На втором месте Санкт-Петербург с показателем 1323, а на третьем — Московская область (1124).

Ранее сообщалось, что некоторые виды повседневных занятий повышают вероятность заражения коронавирусом. Самое рискованное из них — поход по магазинам. К такому выводу пришли британские учёные из Institute of Health Informatics.