В России выявили почти 75 тысяч новых случаев COVID, установив рекорд

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 74 692, до 11 315 801. Это новый максимум с начала пандемии, сообщается в Telegram-канале федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Число госпитализаций за сутки составило 12 226, что на 4,8% ниже показателей предыдущего дня. За сутки умерли 657 человек, общее число жертв составило 328 105, выздоровели 28 197 человек, что на 6,8% больше по сравнению с 25 января. Общее число выздоровевших составило 10 099 937 человек.

Больше всего заражений COVID-19 выявлено в Москве — 19 856, 74 человека скончались. В Санкт-Петербурге за одни сутки впервые выявлено более 10 тысяч заражений — 10 581 случай. Также в число лидеров по заражаемости вошла Московская область с 6709 случаев.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия может выйти на плато по коронавирусу примерно через несколько недель, однако само плато, по его словам, может длиться достаточно долго.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъём заболеваемости COVID-19 в России продолжается, почти 90% больных заразились уже внутри страны. Глава ведомства отметила, что показатели заболеваемости COVID-19 растут в 82 регионах страны.