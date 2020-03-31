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За последние сутки в России зарегистрировано 440 случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах. Впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии. Об этом сообщает оперштаб.

Больше всего новых заболевших в Москве — 267, в Коми коронавирус за сутки подтвердился у 32 человек, в Петербурге — у 27, в Московской области — у 15, в Саратовской — у 11.

Общее число заболевших в стране таким образом увеличилось до 2777 человек. Инфекция унесла жизнь 24 пациентов, выздороветь удалось 190 россиянам.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 860 тысяч человек по всему миру, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор предписал проверять на COVID-19 не только тех, кто вернулся из-за рубежа и контактировал с ними, но и пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и людей после 65 лет с симптомами ОРВИ.