В России выявили 32 930 новых случаев заражения коронавирусом

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 930, до 9 736 037. За последние 24 часа умерли 1217 человек против 1221 днём ранее, общее число летальных исходов от COVID-19 составило 278 857. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 514. Всего с болезнью справился 8 436 631 человек. Среди городов по уровню заболеваемости продолжает лидировать Москва, где число заразившихся возросло за сутки на 3304 против 3805 днём ранее, до 1 956 583 человек. За минувшие сутки в столичных больницах скончались 95 пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заразившиеся коронавирусной инфекцией в некоторых случаях могут оставаться заразными более 100 дней при инкубационном периоде для COVID в 14 дней. Весь этот срок контактным людям важно быть под наблюдением, чтобы понять, проявится вирус или нет. По её словам, среди людей с антителами много тех, кто переболел коронавирусом, не обращаясь к врачу.

В свою очередь руководитель научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хaфизов предположил, что вероятность проникновения в Россию нового «омикрон»-штамма коронавируса весьма высока. Он добавил, что научные институты ведомства ведут масштабную работу по секвенированию геномов коронaвируса. Кроме того, активизирована работа по тестированию граждан, прилетающих из ряда стран, на предмет выявления возбудителя новой коронaвирусной инфекции.