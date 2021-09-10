В России выявили 18 554 случая заражения COVID за сутки

За минувшие сутки в России зафиксировано 18 554 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии общее число инфицированных превысило 7,1 млн. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа от коронавируса скончались 788 россиян. Всего жертвами заболевания стали 192 749 жителей страны.

Из больниц по выздоровлении за сутки выписаны 14 497 человек. В общей сложности российские врачи вылечили более 6,3 млн пациентов с коронавирусом.

В Москве количество выявленных случаев COVID за сутки составило 1592. Жертвами инфекции в столице за сутки стали 42 человека и 1247 выздоровели. Москва по-прежнему возглавляет тройку субъектов с наибольшим количеством заболевших за всё время пандемии, но по выявленным за сутки случаям лидирует Петербург.

Ранее сообщалось, что учёные рассчитали риск смерти от COVID-19 без прививки. Непривитые от коронавируса умирают в 11 раз чаще вакцинированных в случае заражения.