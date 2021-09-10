В России выявили 18 178 случаев заражения COVID за сутки

За минувшие сутки в России зафиксировано 18 178 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии общее число инфицированных превысило 7,1 млн. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа от коронавируса скончались 719 россиян. За всё время жертвами заболевания стали 193 468 жителей страны.

Из больниц по выздоровлении за сутки выписаны 12 469 человек. В общей сложности российские врачи вылечили более 6,4 млн пациентов с коронавирусом.

В Москве количество выявленных случаев COVID-19 за сутки составило 2022 человека. Жертвами инфекции в столице за сутки стал 41 человек и 1259 выздоровели. Мегаполис возглавляет тройку субъектов с наибольшим количеством заболевших и за прошедшие сутки, и за всё время пандемии.

Ранее Минздрав заявил, что не рекомендует кормящим матерям прививаться от коронавируса. Отмечается, что в инструкцию «Спутника V» внесены изменения, согласно которым беременность исключена из списка противопоказаний в случаях, когда польза от неё превышает возможный риск. Однако период грудного вскармливания всё ещё является противопоказанием к вакцинации этим препаратом.