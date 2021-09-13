Количество смертей от COVID-19 за сутки в России выросло почти на 10%

За минувшие сутки в России от коронавируса скончался 781 россиянин. Это на 8,6% больше, чем 13 сентября. Данные предоставил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. За всё время жертвами заболевания стали 194 249 жителей страны.

Также за 24 часа зафиксировано 17 837 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии общее число инфицированных превысило 7,1 млн.

Из больниц по выздоровлении за сутки выписаны 15 907 человек. В общей сложности российские врачи вылечили более 6,4 млн пациентов с коронавирусом.

В Москве количество выявленных случаев COVID-19 за сутки составило 1609 человек. Жертвами инфекции в столице за сутки стали 47 человек и 1362 выздоровели. Мегаполис возглавляет тройку субъектов с наибольшим количеством заболевших и за прошедшие сутки, и за всё время пандемии.

Опрос выявил самые частые последствия коронавируса. Больше половины переболевших коронавирусом респондентов (61%) заметили последствия болезни.

Ранее сообщалось, что режиссёр Андрей Звягинцев лечится от последствий коронавируса в Германии, он в крайне тяжёлом состоянии. В конце июля у него выявили почти 90-процентное поражение лёгких.