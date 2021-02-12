16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

В России выявили 14,2 тысячи новых случаев заражения COVID-19

11:04, 15 февраля 2021

За последние сутки в России зарегистрировали 14 207 новых случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и борьбе с COVID-19. Днём ранее число новых пациентов, которым диагностировали коронавирусную инфекцию, составляло 14 185 человек.

Указывается, что новые случаи заражения были обнаружены во всех 85 регионах страны. При этом у 11% пациентов (1 559 случаев) не обнаружено клинических проявлений заболевания.

Общее число заразившихся COVID-19 в России с начала пандемии увеличилось до 4 086 090 человек.

За последние 24 часа выздоровели 13 935 россиян, которым ранее диагностировали COVID-19. С начала пандемии коронавирусом уже переболели более 3,6 млн жителей страны. Жертвами пандемии стали 80 520 россиян, за сутки зафиксировано 394 летальных исходов.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео