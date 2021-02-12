В России выявили 14,2 тысячи новых случаев заражения COVID-19

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За последние сутки в России зарегистрировали 14 207 новых случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и борьбе с COVID-19. Днём ранее число новых пациентов, которым диагностировали коронавирусную инфекцию, составляло 14 185 человек.

Указывается, что новые случаи заражения были обнаружены во всех 85 регионах страны. При этом у 11% пациентов (1 559 случаев) не обнаружено клинических проявлений заболевания.

Общее число заразившихся COVID-19 в России с начала пандемии увеличилось до 4 086 090 человек.

За последние 24 часа выздоровели 13 935 россиян, которым ранее диагностировали COVID-19. С начала пандемии коронавирусом уже переболели более 3,6 млн жителей страны. Жертвами пандемии стали 80 520 россиян, за сутки зафиксировано 394 летальных исходов.