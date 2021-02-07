Российские учёные высказались за естественное происхождение COVID-19

https://static.news.ru/photo/755b5548-6972-11eb-838d-96000091f725_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

В центре Гамалеи высказались за естественное происхождение COVID-19 после слов зарубежных учёных. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Альтштейн прокомментировал предварительные выводы, к которым пришла исследовательская группа иностранных специалистов, работающая в Китае. Учёные заявили, что уханьский рынок мяса и морепродуктов не мог стать центром распространения COVID-19.

Я думаю, что вирус, конечно, возник естественным путём. Расследование, которое было проведено специалистами ВОЗ, скорее всего, это и подтвердит, — цитирует его «Говорит Москва».

Альтштейн также ответил на вопрос, не был ли вирус создан в Ухани в институте вирусологии. По его мнению, это конспирологическая гипотеза.

При этом экс-президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Китай за то, что он якобы специально допустил утечку из лаборатории BSL-4, где работали с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что учёные из группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие китайский город Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка коронавируса в декабре 2019 года, заявили об обнаружении «важных улик». По их мнению, они способны пролит свет на то, как появился коронавирус.

Как ранее писал NEWS.ru, экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разрешили посетить Уханьский институт вирусологии 3 февраля 2021 года. Международная группа занимается изучением происхождения коронавируса.