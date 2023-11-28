В России выросло количество заболевших COVID-19 Оперштаб: в России число заболевших COVID-19 выросло на 32,8%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показатель заболеваемости COVID-19 в России за последнюю неделю вырос на 32,8%, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Рост количества заболевших наблюдается в 79 субъектах страны. За неделю умерло 90 человек.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 54,47 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 32,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 79 субъектах Российской Федерации, в том числе в 27 регионах более чем в среднем по стране, — говорится в сообщении.

За последнюю неделю в России госпитализированы 8018 человек с коронавирусной инфекцией. Выздоровели при этом 54 797 человек.

Заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный ранее заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом и сезонными инфекциями в России не настолько высок, чтобы вводить ограничения на федеральном уровне. Он считает, что ограничительные меры если и необходимы, то только в регионах с наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. При этом, по его словам, у региональных властей есть проверенный действенный набор мер борьбы с ростом заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе коронавируса и гриппа.