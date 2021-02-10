В России выросло число взрослых с редкими болезнями

https://static.news.ru/photo/f0aaa0b8-6b8a-11eb-8bc8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ Елена Байбарина сообщила, что в России увеличилось число взрослых людей, страдающих орфанными заболеваниями (болезнями, затрагивающими лишь небольшую часть популяции).

Представитель Минздрава приняла участие в круглом столе «Поддержка пациентов с редкими заболеваниями в России». Байбарина в ходе своего выступления отметила, что рост числа взрослых с уникальными болезнями означает, что меньшее количество пациентов умирает в детском возрасте.

Сейчас, на 1 января, 16 527 человек в регистре по этим [орфанным] заболеваниям. Из них детей — 7874, а взрослых — 8653. Вот буквально три года назад было преимущество в количестве у детей, взрослых было меньше. Потом это стало равным количеством. И сейчас взрослых стало больше, — рассказала представитель Минздрава.

По словам Поздняковой, эта статистика объективно доказывает успехи отечественной медицины в лечении редких болезней у детей, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с орфанными заболеваниями «Круг добра», писал NEWS.ru. Фонд выделит деньги на помощь четырём тысячам детей, которым требуется дорогостоящее лечение. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в перечень редких заболеваний, по которым будет оказываться помощь, вошло около 30 болезней.