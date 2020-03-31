Пожилые жители страны в последние годы стали чаще болеть пневмонией. Так, среди мужчин в возрасте более 60 лет и женщин старше 55 в 2018 году было зафиксировано 520,3 случая заболевания на 100 тысяч соответствующего населения. При этом в 2014-м показатель составил 439,9, а в 2017 году — 497,7 больного. С такими данными Минздрава ознакомился NEWS.ru.

Стоит отметить, что в 2018 году наиболее часто пневмонию регистрировали у людей пенсионного возраста в Республике Тыва (1192,8 случая на 100 тысяч такого населения), Кировской (1056,6) и Брянской (1053,9) областях, Алтайском крае (975,1) и Ингушетии (906,6).

Тем временем минимальное число случаев диагностики недуга было зафиксировано в Северной Осетии (223,5), Москве (229,5), Дагестане (241,8), Костромской (339,9) и Саратовской (344,7) областях.

Среди всех групп населения общая заболеваемость пневмонией в России с 2017 по 2018 год выросла более чем на 12% (с 457,6 до 514,4 случая на 100 тысяч человек). Причём в целом по распространённости болезни лидировали Кировская область (1199,2), Чукотский (1193,6) и Ненецкий (1006,9) автономные округа.

По данным Росстата, в 2018 году от пневмонии скончались 25,6 тысячи человек.

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От пневмонии в России умирает треть всех заболевших пожилых людей. Причём картина заболеваемости недугом среди представителей старшего поколения была плохой и прежде, отметил главный внештатный пульмонолог Минздрава в ЦФО Андрей Малявин. Он рассказал NEWS.ru, что основным возбудителем выступает пневмококк.

Сейчас картина по-прежнему не очень хорошая. Дело в том, что внебольничная пневмококковая пневмония у лиц старше 65 лет является причиной смертности в 32% случаев. Это не сравнимо ни с каким коронавирусом, ни с чем. Чистый пневмококк — 60 с лишним процентов и в смеси с другими микробами — до 80. Андрей Малявин главный внештатный пульмонолог Минздрава в ЦФО главный внештатный пульмонолог Минздрава в ЦФО

По словам специалиста, пожилого человека уязвимым перед пневмонией делают сердечно-сосудистые патологии, с которыми легче развивается токсический шок. Кроме того, в группе риска находятся граждане, страдающие сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ).

Вместе с тем высокая распространённость пневмонии в ряде регионов может быть связана с низким уровнем вакцинации, полагает профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак.

Почему такие вспышки в данных регионах — это объясняется плохой вакцинацией от пневмококка населения старше 65 лет. Был провал вакцинации по пневмококку. Есть люди с коморбидными патологиями, которые имеют хронические болезни. Если лёгочное заболевание в качестве хронического выступает — ХОБЛ, астма, например, то варианты заболеть пневмококковой пневмонией в девять раз выше, чем у лиц, не имеющих этого хронического лёгочного заболевания. Почему принята доктрина — нужно всех людей с хроническими лёгочными заболеваниями вакцинировать от пневмококка. Сергей Бабак профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ

Он напомнил NEWS.ru, что пневмонию может вызывать COVID-19, тогда как ранее у вирусов не наблюдалось такого потенциала.

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При этом несмотря на расхожее мнение, экология в том или ином регионе не влияет на вероятность заболеть таким лёгочным недугом как пневмония. Так, лидирующие по её распространённости субъекты не находятся в аутсайдерах экологического рейтинга, рассказал NEWS.ru председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин.

Это на самом деле не самые плохие регионы с экологической точки зрения. Я бы не стал каким-то образом сравнивать и привязывать пневмонию к экологии. Алтайский край у нас в первой четвёрке, Кировская область — тоже неплохо. Здесь немного промышленных предприятий, которые остались после советских времён и, как правило, «тянут» субъекты вниз в экологическом плане. Мы всё время жалуемся, что у нас, допустим, в Москве больше 90% плохого воздуха — это автотранспорт. И, как видите, столица не на самом первом месте по заболеваемости пневмонией. То же самое — Красноярский край. Андрей Нагибин председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль»

Что такое пневмония

Пневмония (или воспаление лёгких) представляет собой острое респираторное заболевание, вызываемое инфекцией и поражающее лёгочную ткань. По данным Всемирной организации здравоохранения, пневмония и другие формы воспалений лёгких ежегодно поражают примерно 450 млн человек. При этом от заболевания умирают четыре миллиона человек. В наибольшей степени от пневмонии страдают дети.

Основные симптомы — слабость и утомляемость, головная боль, озноб и резкий подъём температуры при острой форме болезни. Также для заболевания характерны кашель, боль в грудной клетке, одышка и посинение кожных покровов.

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Пневмонию вызывают преимущественно бактерии (пневмококки, гемофильная палочка, стафилококки, стрептококки), вирусы (грипп, респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы, аденовирусы). Редко заболевание начинается из-за грибков и паразитов (аскарид, стронгилоид).

В лёгкие возбудитель чаще всего проникает при вдыхании, через кровь или лимфу из других очагов инфекции. Риск появления пневмонии увеличивается при переохлаждении, респираторных заболеваниях, стрессе и переутомлении.

Пневмония может быть односторонней или двусторонней, протекает в острой, затяжной или хронической формах. В тяжёлых случаях не исключён смертельный исход. Недуг может повлечь за собой ряд осложнений, включая плеврит, отёк лёгких, миокардит, менингит, инфекционно-токсический шок.

Пневмонию лечат медикаментозно, в частности, антибиотиками, антибактериальными и противогрибковыми препаратами. Как правило, при недуге нужна госпитализация человека.