Пожилые жители страны в последние годы стали чаще болеть пневмонией. Так, среди мужчин в возрасте более 60 лет и женщин старше 55 в 2018 году было зафиксировано 520,3 случая заболевания на 100 тысяч соответствующего населения. При этом в 2014-м показатель составил 439,9, а в 2017 году — 497,7 больного. С такими данными Минздрава ознакомился NEWS.ru.
Стоит отметить, что в 2018 году наиболее часто пневмонию регистрировали у людей пенсионного возраста в Республике Тыва (1192,8 случая на 100 тысяч такого населения), Кировской (1056,6) и Брянской (1053,9) областях, Алтайском крае (975,1) и Ингушетии (906,6).
Тем временем минимальное число случаев диагностики недуга было зафиксировано в Северной Осетии (223,5), Москве (229,5), Дагестане (241,8), Костромской (339,9) и Саратовской (344,7) областях.
Среди всех групп населения общая заболеваемость пневмонией в России с 2017 по 2018 год выросла более чем на 12% (с 457,6 до 514,4 случая на 100 тысяч человек). Причём в целом по распространённости болезни лидировали Кировская область (1199,2), Чукотский (1193,6) и Ненецкий (1006,9) автономные округа.
По данным Росстата, в 2018 году от пневмонии скончались 25,6 тысячи человек.
От пневмонии в России умирает треть всех заболевших пожилых людей. Причём картина заболеваемости недугом среди представителей старшего поколения была плохой и прежде, отметил главный внештатный пульмонолог Минздрава в ЦФО Андрей Малявин. Он рассказал NEWS.ru, что основным возбудителем выступает пневмококк.
Сейчас картина по-прежнему не очень хорошая. Дело в том, что внебольничная пневмококковая пневмония у лиц старше 65 лет является причиной смертности в 32% случаев. Это не сравнимо ни с каким коронавирусом, ни с чем. Чистый пневмококк — 60 с лишним процентов и в смеси с другими микробами — до 80.
По словам специалиста, пожилого человека уязвимым перед пневмонией делают сердечно-сосудистые патологии, с которыми легче развивается токсический шок. Кроме того, в группе риска находятся граждане, страдающие сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ).
Вместе с тем высокая распространённость пневмонии в ряде регионов может быть связана с низким уровнем вакцинации, полагает профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак.
Почему такие вспышки в данных регионах — это объясняется плохой вакцинацией от пневмококка населения старше 65 лет. Был провал вакцинации по пневмококку. Есть люди с коморбидными патологиями, которые имеют хронические болезни. Если лёгочное заболевание в качестве хронического выступает — ХОБЛ, астма, например, то варианты заболеть пневмококковой пневмонией в девять раз выше, чем у лиц, не имеющих этого хронического лёгочного заболевания. Почему принята доктрина — нужно всех людей с хроническими лёгочными заболеваниями вакцинировать от пневмококка.
Он напомнил NEWS.ru, что пневмонию может вызывать COVID-19, тогда как ранее у вирусов не наблюдалось такого потенциала.
При этом несмотря на расхожее мнение, экология в том или ином регионе не влияет на вероятность заболеть таким лёгочным недугом как пневмония. Так, лидирующие по её распространённости субъекты не находятся в аутсайдерах экологического рейтинга, рассказал NEWS.ru председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин.
Это на самом деле не самые плохие регионы с экологической точки зрения. Я бы не стал каким-то образом сравнивать и привязывать пневмонию к экологии. Алтайский край у нас в первой четвёрке, Кировская область — тоже неплохо. Здесь немного промышленных предприятий, которые остались после советских времён и, как правило, «тянут» субъекты вниз в экологическом плане. Мы всё время жалуемся, что у нас, допустим, в Москве больше 90% плохого воздуха — это автотранспорт. И, как видите, столица не на самом первом месте по заболеваемости пневмонией. То же самое — Красноярский край.
Что такое пневмония
Пневмония (или воспаление лёгких) представляет собой острое респираторное заболевание, вызываемое инфекцией и поражающее лёгочную ткань. По данным Всемирной организации здравоохранения, пневмония и другие формы воспалений лёгких ежегодно поражают примерно 450 млн человек. При этом от заболевания умирают четыре миллиона человек. В наибольшей степени от пневмонии страдают дети.
Основные симптомы — слабость и утомляемость, головная боль, озноб и резкий подъём температуры при острой форме болезни. Также для заболевания характерны кашель, боль в грудной клетке, одышка и посинение кожных покровов.
Пневмонию вызывают преимущественно бактерии (пневмококки, гемофильная палочка, стафилококки, стрептококки), вирусы (грипп, респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы, аденовирусы). Редко заболевание начинается из-за грибков и паразитов (аскарид, стронгилоид).
В лёгкие возбудитель чаще всего проникает при вдыхании, через кровь или лимфу из других очагов инфекции. Риск появления пневмонии увеличивается при переохлаждении, респираторных заболеваниях, стрессе и переутомлении.
Пневмония может быть односторонней или двусторонней, протекает в острой, затяжной или хронической формах. В тяжёлых случаях не исключён смертельный исход. Недуг может повлечь за собой ряд осложнений, включая плеврит, отёк лёгких, миокардит, менингит, инфекционно-токсический шок.
Пневмонию лечат медикаментозно, в частности, антибиотиками, антибактериальными и противогрибковыми препаратами. Как правило, при недуге нужна госпитализация человека.
Добавьте наши новости в избранные источники