https://static.news.ru/photo/8e094a14-3c1e-11ea-826b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В феврале 2020 года специалисты Министерства здравоохранения РФ создадут экспресс-тест на выявление смертоносного коронавируса из Китая. Об этом во вторник, 21 января, журналистам рассказал заместитель главы ведомства Олег Салагай.

Он сообщил об этом в своём Telegram-канале.

В феврале Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит создание экспресс-теста на выявление нового коронавируса, о котором сегодня много говорят в СМИ, — пишет Салагай.

На данный момент в Китае от смертоносного вируса, который вызывает пневмонию, скончались уже четыре человека.

Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор считает, что вероятность распространения коронавируса из Китая в России крайне низкая, однако её нельзя исключать. Вирус могут привезти как китайские туристы, так и россияне, которые посетили Китай.