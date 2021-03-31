В России вводится минимальная цена на табачную продукцию

В России с 1 апреля вступают в силу изменения в «антитабачный закон», которые вводят минимальную стоимость табачной продукции. С четверга и до конца 2021 года минимальная стоимость пачки сигарет составит 108 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Поправки были внесены в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма. Их приняли в декабре 2020 года. Ранее в РФ была запрещена продажа сигарет по цене выше максимальной розничной, станавливаемой производителем и минимальной розничной, составлявшей 75% от максимума.
Эксперты указывали, что подобная схема позволяет использовать её для применения «скидок» на сигареты, запрещённые официальным законодательством. В новой редакции закона подобных лазеек нет. Отныне меры госвоздействия
При этом продажа табачной продукции потребителям должна осуществляться по максимальным розничным ценам, а продажи ниже минимально установленной единой цены оказываются под запретом.
Единая минимальная цена рассчитывается на основе минимального значения ставки акциза табачной продукции, ставки НДС и повышающего коэффициента. с 1 апреля по 31 декабря эта цена составит 108 рублей за пачку сигарет.
Ранее NEWS.ru писал о том, что уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести запрет на продажу алкоголя и сигарет покупателям, которые пришли в магазин с детьми.