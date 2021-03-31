В России вводится минимальная цена на табачную продукцию

https://static.news.ru/photo/efd8a558-0043-11ea-8661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

В России с 1 апреля вступают в силу изменения в «антитабачный закон», которые вводят минимальную стоимость табачной продукции. С четверга и до конца 2021 года минимальная стоимость пачки сигарет составит 108 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправки были внесены в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма. Их приняли в декабре 2020 года. Ранее в РФ была запрещена продажа сигарет по цене выше максимальной розничной, станавливаемой производителем и минимальной розничной, составлявшей 75% от максимума.

Эксперты указывали, что подобная схема позволяет использовать её для применения «скидок» на сигареты, запрещённые официальным законодательством. В новой редакции закона подобных лазеек нет. Отныне меры госвоздействия осуществляется путем установления единой минимальной цены табачной продукции. Ниже неё максимальные розничные цены установлены быть не могут.

При этом продажа табачной продукции потребителям должна осуществляться по максимальным розничным ценам, а продажи ниже минимально установленной единой цены оказываются под запретом.

Единая минимальная цена рассчитывается на основе минимального значения ставки акциза табачной продукции, ставки НДС и повышающего коэффициента. с 1 апреля по 31 декабря эта цена составит 108 рублей за пачку сигарет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести запрет на продажу алкоголя и сигарет покупателям, которые пришли в магазин с детьми.