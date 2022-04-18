В России впервые с июня выявили менее 10 тысяч случаев COVID за сутки

В России впервые с 8 июня 2021 года суточный прирост заболевших COVID-19 составил менее 10 тысяч человек, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Там отметили, что за неделю заболеваемость ковидом в стране снизилась на 20,4%.

За последние 24 часа в России выявили 9434 новых случая COVID-19. За сутки в стране скончались 213 человек с коронавирусной инфекцией, ещё 1058 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения, 14 324 россиянина выздоровели.

Ранее миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о пандемиях, которые могут быть гораздо хуже коронавируса. В связи с этим он призвал правительства стран мира выделить средства в размере сотен миллиардов долларов на профилактику следующей большой вспышки и подготовку к последствиям.

О неминуемости последующих пандемий предупреждал и директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. По его мнению, чтобы избежать этого, необходимо выявлять приоритетные патогены и разрабатывать способы создания вакцин.