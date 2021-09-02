В России возник дефицит жизненно важного лекарства от детской эпилепсии

В России возник дефицит противоэпилептического препарата «Суксилеп» (международное непатентованное наименование — этосуксимид). По данным благотворительных фондов, препарат, купирующий эпилепсию у детей, перестали получать десятки семей: фонды получили 192 обращения о потребности в препарате, и заявки продолжают поступать. Об этом пишет РБК.

Основная часть обращений о дефиците касается «Суксилепа», однако родители жалуются также на отсутствие двух других препаратов от эпилепсии — «Заронтина» и «Петнидана», которые не имеют регистрации в России. Хотя этосуксимид входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, выяснилось, что в 2021 году продажи «Суксилепа» упали более чем на 55%. В Росздравнадзоре заявили, что в 2021 году препараты с этосуксимидом не поступали в гражданский оборот из-за невозможности перерегистрировать предельную отпускную цену. Представители аптечных сетей также подтвердили отсутствие препарата.

По словам врачей, этосуксимид сложно заменить другим противосудорожным препаратом. Лекарство применяется при так называемой абсансной эпилепсии у детей и предотвращает её развитие, тогда как другие препараты дают больше побочных эффектов. Пропуск приёма лекарства ведёт к увеличению или возобновлению приступов, и его необходимо получать ежедневно. При этом в большинстве случаев ребёнок имеет шанс на полное выздоровление.

В Минздраве сообщили, что знают о сложившемся дефиците, и направили всю необходимую информацию в Минпромторг для принятия мер и обеспечения россиян лекарством. Там уточнили, что прорабатывают вопрос возобновления поставок с учётом новой цены.

В августе 2019 года глава города Балаково Саратовской области обратился в прокуратуру после жалобы матери мальчика, не получившего лекарство от эпилепсии. Областной Минздрав отказался помочь ей в получении лекарства, сославшись на то, что оно не было предоставлено поставщиками. Ситуацию мэр назвал вопиющей халатностью: после его вмешательства лекарство было получено.