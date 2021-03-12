В России вдвое снизилась доля COVID-19 в структуре ОРВИ

https://static.news.ru/photo/b2a44376-8351-11eb-88b7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доля коронавируса в структуре острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в России по сравнению с показателями декабря — января снизилась вдвое.

Об этом сообщается в еженедельном бюллетене НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ.

Согласно поступившей информации на 9-й неделе, в системе надзора за гриппом и ОРВИ по результатам ПЦР-анализа клинических образцов от 10 тысяч 762 пациентов в городах — опорных базах Национальных центров по гриппу коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен в 1 тысяче 622 (15,1%) случаях, — говорится в документе.

При этом по данным с конца ноября до середины января доля COVID-19 среди изученных образцов составляла от 28 до 31%.

Кроме того, при исследовании образцов 3320 больных гриппом и ОРВИ в 45 городах было выявлено только семь случаев гриппа. Все заболевшие проживают в Красноярске, пишет «Интерфакс».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в будущем риски возникновения новых опасных вирусов увеличатся. Новые инфекции были, есть и наверняка ещё будут, отметила она. Этому способствуют новый технологический уклад и возможности биосинтеза, при котором новый вирус «можно собрать практически в гараже». Она подчеркнула, что обществу важно научиться защищаться от новых вирусов и не допускать их распространения. Это, по её словам, главная задача, и сейчас у специалистов появились новые знания, которые дают понимание о том, как это сделать, писал NEWS.ru.