В России в новом учебном году закрылась первая школа из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/eaf07d1e-ed54-11ea-abe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карантин был введён в екатеринбургской школе № 148 после того, как тест на коронавирус показал положительный результат у учителя.

В городском департаменте образования подтвердили информацию о переходе на удалёнку. Отмечается, что региональный Роспотребнадзор решил подстраховаться.

Заболела учительница, которая не контактировала с детьми. Она была в школе в пятницу, а дети пришли только во вторник, — сообщили в региональном Минздраве.

Школу закрыли несмотря на то, что у педагога не было контактов с учениками, но были контакты с коллегами, и заразиться мог любой из них. Теперь всех учителей и персонал ждёт проверка на коронавирус. При этом детей решили перевести на дистанционное обучение, чтобы «разобщить всех и не подвергать риску».

Как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре заявили, что российские школы будут работать в несколько закрытом режиме. Родителей учащихся будут пускать туда только в случае необходимости, а собрания перейдут в онлайн-формат.

Теперь все родительские собрания, в том числе для родителей первоклассников, будут проходить онлайн. Кроме того, из-за COVID-19 отменены единые звонки с урока. У школьников в целях соблюдения безопасности будет свой график перемен и индивидуальные схемы передвижения по школе. Учащиеся разных классов будут пользоваться разными лестницами при подъёме в кабинеты, где будут проходить уроки. Подобные меры прописаны в общих рекомендациях, направленных регионам Минпросвещения и Роспотребнадзором.