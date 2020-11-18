В России увеличат производство антибиотиков и противовирусных лекарств

https://static.news.ru/photo/3cd06326-2999-11eb-8227-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России развернут дополнительные площадки для производства основных групп лекарств, таких как противовирусные препараты и антибиотики. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства по коронавирусу заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Противовирусные, антибактериальные, антикоагулянты, жаропонижающие и гормональные препараты — по ним были приняты решения по развёртыванию дополнительных площадок. В течение нескольких дней эти площадки вносятся в регистрационное удостоверение, — сообщил глава ведомства.

Ранее об улучшении ситуации с лекарственными препаратами в России заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, производители максимально нарастили мощности.

Дефицит лекарств в аптеках возник из-за повышенного спроса граждан на антибиотики и другие противовирусные препараты. Также возникли проблемы с препаратами для больных коронавирусом, в том числе из-за трудностей в цепочке товарооборота.

В связи с этим председатель правительства Михаил Мишустин продлил до 1 января 2022 года упрощённый порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавирусной инфекции. Это позволяет получать документы на лекарства или медицинские изделия в максимально короткие сроки, чтобы ликвидировать проблемы с поставками.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что препараты «Коронавир», «Авифавир» и «Ареплевир», необходимые для лечения коронавируса, стали дешевле в четыре раза, писал NEWS.ru.