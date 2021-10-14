В России установлен новый антирекорд заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 31 299 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 986 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 21 670 человек. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 31 299 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2767 (8,8%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 892 980 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 220 315 летальных исходов, выздоровели 6 937 756 человек.

Ранее Министерство здравоохранения России предложило ушедшим на пенсию врачам вернуться к работе. При этом им надо будет вакцинироваться. Об этом заявил 14 октября глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что такая мера позволит «защитить жизнь и здоровье». Поэтому он призвал врачей, ушедших на пенсию, вернуться к работе в такой сложный момент, связанный с пандемией.