Российскую вакцину от COVID в виде йогурта успешно испытали на животных

https://static.news.ru/photo/ba0339cc-395c-11eb-babb-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Разработанная Институтом экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге вакцина от коронавируса в виде йогурта успешно прошла испытания на животных.

Иммунный ответ на слизистых лабораторных животных очень хороший, специфические антитела образуются на слизистых и в крови, — цитирует РИА Новости руководителя отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины Александра Суворова.

Ранее о разработках этой вакцины в виде кисломолочного продукта рассказывал вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.

На данный момент исследователи столкнулись со сложностями в тестах, так как им не удаётся проверить, способна ли вакцина защитить от настоящего вируса.

Такое исследование невозможно пока провести, так как в Петербурге площадок нет. Для защиты лабораторных животных эти испытания нужно проводить в очень ограниченном пространстве на специальных площадках, мы сейчас стоим в очереди, — сказал Суворов.

За прошедшие выходные в Москве более 2 тысяч человек сделали прививку от COVID-19.

Власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря открыли электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. С 5 декабря началась работа прививочных пунктов.