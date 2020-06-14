В России тестируют метод лечения болезни, убившей Фриске и Хворостовского

https://static.news.ru/photo/9833ccf0-adc3-11ea-b4c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Европейского медицинского центра запатентовали метод лечения рецидива глиобластомы мозга — агрессивной формы рака, от которой умерли певец Дмитрий Хворостовский, комик Михаил Задорнов, певица Жанна Фриске, жена Константина Хабенского Анастасия и многие другие.

Кстати, профессор Алексей Кривошапкин, руководитель нейрохирургического отделения ЕМС, подтвердил, что глиобластому, действительно, часто диагностируют известным людям и, согласно популяционному исследованию, к ней больше предрасположены люди с высоким уровнем интеллекта и хорошим образованием, но научного объяснения этому факту нет, передаёт KP.RU.

По статистике, после хирургического удаления опухоли, рецидив наблюдается у 90% больных в течение 8–10 месяцев после окончания терапии. Для проводимого ЕМС исследования были выбраны пациенты с рецидивом заболевания, одна группа из которых проходила курс стандартного лечения после удаления рецидива глиобластом, во второй группе пациенты не получали наружное облучение и «химию», а им проводили интраоперационную баллонную электронную брахитерапию.

Суть этого метода в том, что уничтожаются раковые клетки по стенкам полости, оставшейся после удаления опухоли. Их, упрощённо говоря, «выжигают» радиацией.

Когда мы сравнили две группы, то получили достоверное продление жизни у пациентов из группы с экспериментальным лечением. Это нас очень радует и даёт надежду тем пациентам, заболевание которых на сегодня считается неизлечимым. В контрольной группе с общепринятым лечением, к сожалению, все пациенты скончались в течение 3 лет. Так происходит во всем мире. А в нашей группе с экспериментальным лечением есть 6 человек, которые продолжают жить при хорошем качестве жизни. Мы, конечно, отдаем себе отчёт в том, что нам предстоит продолжать еще работу над предложенной технологией, прежде чем сможем заявить, что мы побеждаем это страшное заболевание. Да, такое часто бывает в медицине, когда первое время новые методы показывают хорошие результаты, но затем происходит откат. Мы надеемся, что с накоплением данных по использованию интраоперационной баллонной брахитерапии результаты станут ещё убедительней, — рассказал Кривошапкин.

По его словам, эта технология не может быть дешёвой, как и любая другая, где используются сложные электронные устройства, но, в зависимости от объёмов лечения, цена обычно снижается. Также нейрохирург рассказал, что государство сейчас активно финансирует медицину высоких технологий и за счёт этого больные могут получать дорогостоящее лечение.

Наше лечение позволяет избежать полутора месяцев нахождения в госпитале после операции, поскольку нет необходимости в наружном облучении. Это само по себе улучшает качество жизни больных и сохраняет расходы на лечение. Мы сделали повторную операцию, использовали нашу технологию уничтожения остаточной опухолевой ткани и затем больной уже может быть дома с родными, — добавил Кривошапкин.

Доктор подчеркнул, что мутации в организме неизбежно начинают происходить с возрастом из-за ослабевания иммунитета, тогда формируются клетки, которые не подчиняются организму — опухоли. На этот процесс влияет и окружающая человека среда — облучение, химические воздействия.

Почему сейчас люди бьют тревогу, мол, давайте думать об окружающей среде? Потому что мы уничтожаем не только окружающую среду и экологию планеты, так мы уничтожаем себя. Наверное, главная, так скажем, профилактическая мера — это сохранение естественного природного баланса, естественной среды для жизни человека, — резюмировал врач.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные из США нашли способ на ранних стадиях выяснять шансы на выживание у пациентов с онкологическими опухолями в органах дыхания. Таким образом, уверены специалисты, можно своевременно определиться со стратегией лечения.