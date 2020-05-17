В России суточный прирост заболевших COVID-19 составил 9709

https://static.news.ru/photo/00e05a00-9813-11ea-a056-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России выявлено 9709 заболевших коронавирусом во всех регионах страны. При этом в 42,4% у инфицированных не было клинических проявлений COVID-19.

Больше всего новых заражённых в Москве — 3855 человек. Затем идут Московская область — 907, Санкт-Петербург — 451 и Нижегородская область — 281.

Таким образом, к 17 мая число подтверждённых случаев инфицирования в РФ достигло 281 752. При этом число выздоровевших увеличилось до 67 373 человек.





Также за сутки зафиксировано 94 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончался 2631 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве стартовали исследования популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. На данный момент анализ успели сдать уже около 2000 москвичей. Пункты забора крови организованы на базе 30 городских поликлиник. Каждые три дня на бесплатную сдачу анализа планируется приглашать порядка 70 тысяч жителей столицы. Также тестирование на антитела запустила и частная лаборатория «Хеликс», её филиалы существуют в разных городах России.