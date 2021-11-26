В России спрогнозировали резкий рост смертей из-за COVID-19

Новый штамм коронавируса «омикрон» приведёт к новой волне заболеваемости, более сильной, чем при штамме «дельта». Следствием этого в России станет рост смертей из-за COVID-19. Об этом этом в интервью URA.RU заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

С учётом волны заболеваемости, которая нас в очередной раз ждёт — ещё сильнее, чем с «дельтой», — абсолютное количество умирающих будет большое, особенно в России, где людей без иммунитета очень много, — заявил медик.

По словам Крючкова, новый штамм появился в странах с низким уровнем вакцинации. При этом он спровоцировал дискуссию о том, не является ли новый штамм следствием адаптации коронавируса к вакцинам. Такую версию иммунолог категорически отвергает.

Данные свидетельствуют о противоположной вещи. Я напомню, что в ЮАР, равно как и в Ботсване, вакцинировано всего 24% населения. Поэтому новый штамм скорее адаптация вируса к специфическому иммунитету после заболевания, а не после вакцины, потому что переболевших там значительно больше, — объяснил Николай Крючков.

Штамм «омикрон» был выявлен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали эту разновидность инфекции как вызывающую беспокойство, однако призвали мировое сообщество не паниковать.

Случаи заражения «омикроном» были зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Великобритании, Гонконге, Израиле, Бельгии, Австралии, Чехии. В России его пока нет.

Ранее глава Национальных институтов здравоохранения США, которые входят в структуру Минздрава страны, Фрэнсис Коллинз заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» более заразен, чем предыдущие разновидности инфекции. Однако делать выводы о его опасности пока рано.