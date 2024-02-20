В России создали тест, способный выявить 2,5 тысячи наследственных болезней Российские ученые создали тест для выявления 2,5 тысячи болезней у младенцев

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В России зарегистрирована тест-система, способная выявить около 2,5 тысячи наследственных заболеваний в первые дни жизни ребенка, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной социально-экономическому развитию. По его словам, разработка создана на основе клеточных технологий.

Уже зарегистрирована тест-система для новорожденных, способная выявить около 2,5 тыс. наследственных заболеваний в первые дни жизни ребенка, — сказал глава правительства.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий раскритиковал медицинские тест-системы, заявив, что они «ни шиша не показывают». Российский лидер отметил, что сейчас они применяются на практике, но работают плохо, и призвал научное сообщество их совершенствовать. Глава государства также попросил объяснений у директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина, но остался недоволен его «обтекаемым» ответом.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили об отдельных случаях заболевания микоплазменной инфекцией. Она была зарегистрирована в России на фоне роста заболеваемости респираторными заболеваниями во всем мире. Отмечается, что наибольший рост заболеваемости выявляется среди детей до трех лет.