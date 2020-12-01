В России создали прототипы вакцины от ВИЧ

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Несколько российских научно-исследовательских центров, в том числе центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», занимаются разработкой вакцины от ВИЧ-инфекции и имеют свои прототипы. Об этом 1 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

РФ принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ достаточное количество лет. У нас есть свои прототипы. У нас есть свои вакцины. Научно-исследовательский центр «Вектор» имеет свой прототип. И ряд других научно-исследовательских организаций в России имеют прототипы, — цитирует ТАСС руководителя ведомства.

Она подчеркнула, что РФ использует все имеющиеся у неё возможности для завершения создания отечественной вакцины от вируса иммунодефицита человека.

Ранее главный специалист Министерства здравоохранения РФ по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус выразил уверенность, что в мире в ближайшие годы появится вакцина от ВИЧ. По его словам, человечество находится в одном шаге от победы над вирусом, когда один укол позволит полностью обезопасить себя от опасного заболевания.

Вирус иммунодефицита человека постепенно разрушает иммунную систему, пока сопротивляемость организма болезням не становится крайне низкой. СПИД, синдром приобретённого иммунодефицита, — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции, писал NEWS.ru.