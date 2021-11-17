Российские учёные создали эффективный препарат для лечения коронавируса

Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН создали на основе моноклональных антител медицинский препарат, способный обезвреживать коронавирус SARS-CoV-2. Об этом директор института академик Александр Макаров сообщил президенту России Владимиру Путину на совещании по развитию генетических технологий. Препарат доказал свою высокую эффективность в ходе лабораторных испытаний, которые проводились в том числе и на животных, пишет РИА Новости.

Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата «Регенерон», — подчеркнул Макаров.

Директор ИМБ напомнил, что годом ранее учёные сообщили о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса. В дальнейшем её использование помогало в поиске доноров для переливания крови больным, переносившим COVID-19 в тяжёлой форме.

Специалисты ИМБ совместно с медиками ФМБА и исследователями из Сибирского отделения РАН разработали «лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе „дельта“- и „гамма“-варианты», добавил Макаров.

Моноклональные антитела вырабатывают иммунные клетки, произошедшие из одной плазматической клетки-предшественницы. Их можно получить практически для любого природного антигена, сообщает РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что вывод новых лекарственных препаратов на рынок должен быть основательным и сопровождаться фундаментальными исследованиями. По его словам, этому процессу мешает излишняя бюрократизация, влияющая и на получение препарата пациентами.