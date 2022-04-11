В России создадут вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей

В России создадут отечественную вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей. Работу над ней ведут специалисты Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время сотрудниками ФБУН Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора ведётся разработка отечественного вакцинного препарата для иммунопрофилактики ротавирусной инфекции у детей. В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что выпуск инактивированной вакцины отечественного производства окажет значительное влияние на развитие импортозамещения в стране, равно как и для экспорта в дружественные государства.

Ротавирусная инфекция занимает ведущее место среди детских заболеваний. В настоящее время для борьбы с ней используются иностранные препараты «Ротатек» и «Ротарикс».

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров назвал приоритетные отрасли импортозамещения. Россия, по его словам, ещё в 2014 году приступила к активной работе по импортозамещению в условиях санкций, а сейчас перешла уже на второй этап его реализации. Среди приоритетов — импортозамещение компонентов, агрегатов, сырья, материалов.