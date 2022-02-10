В России сообщили о возможном дефиците лекарства от эпилепсии

В России может возникнуть дефицит препарата «Конвулекс», предназначенного для пациентов с эпилепсией. Канадская фирма BAUSCH Health прекратила ввоз лекарства в страну после снижения регулятором предельной цены средства на 23%. По этой же причине в прошлом году не состоялась половина запланированных госзакупок препарата, пишет «Коммерсант».

Российская дочерняя компания «Бауш РУМО» объяснила приостановку поставок их убыточностью после вступления в силу новых предельных цен. В BAUSCH Health заявили, что уже подали заявление о пересмотре текущей стоимости препарата и готовы возобновить поставки в случае установления рентабельной цены. В ФАС обещают пересмотреть предельную стоимость «в установленные законом сроки», которые составляют до 20 дней.

Как отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, цена на вальпроевую кислоту, являющуюся основой лекарства, снижалась на фоне колебания стоимости субстанций из-за новых экологических требований и локдауна, что и привело к нерентабельности продаж в России. Он отмечает, что возобновить выпуск ушедших с рынка лекарств даже после повышения стоимости проблематично, так как производители занимают освободившиеся мощности под другие лекарства. По его словам, ФАС могла бы сама инициировать пересмотр предельных цен на лекарства, которым грозит уход с рынка.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России распорядилась повысить предельные цены на два лекарства из перечня жизненно важных лекарственных препаратов. Стоимость препарата «Ломустин» была увеличена в девять раз, до 37 тысяч рублей за упаковку, а препарат «Азатиоприн», который принимают пациенты с онкологией и ревматоидным артритом, подорожал в два раза, до 380 рублей. Это было вызвано их дефицитом на российском рынке: так, с начала 2020 года сорвались 77% тендеров на поставки лекарств, включая «Ломустин».