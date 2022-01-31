В России согласовали цену на препарат от коронавируса «Ремдесивир»

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Вирусы ускоряют мутацию в организмах людей с ослабленным иммунитетом, рассказал доктор биологических наук, вирусолог Петр Чумаков изданию Lenta.ru. Это явление, по его словам, зафиксировали на примере больной лейкемией пациентки примерно год назад.

Человек становится биоинкубатором, средой длительного обитания для того, чтобы прошла как можно быстрее селекция тех вариантов вируса, которые лучше приспособятся к обитанию в человеческом организме. <...> Этот процесс адаптации мог...