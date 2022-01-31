В России согласовали цену на препарат от коронавируса «Ремдесивир»
ФАС: препарат от коронавируса «Ремдесивир» будет стоить 3840 рублей
Антон Соловьев
Антон Соловьев
16:39, 31 января 2022
Фото: pixabay.com
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Федеральная антимонопольная служба утвердила цену на лекарственный препарат от коронавируса «Ремдесивир» от российской компании «Р-Фарм». Цена лекарства составит 3840 рублей за одну упаковку, говорится в сообщении ФАС в Telegram.
Служба согласовала цену на второй воспроизведённый лекарственный препарат «Ремдесивир» российской компании «Р-Фарм» в размере 3840 руб. за упаковку. Препарат предназначен для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Согласованная цена в два раза ниже зарегистрированной в 2020 году цены на первый в России дженерик. Он произведён компанией «Фармасинтез», — сообщает ведомство.
Ранее учёные назвали восемь противовирусных препаратов, которые прежде использовались медиками при лечении коронавируса. Они изучили клеточные культуры и выяснили, что «омикрон» чувствителен к наиболее важным противовирусным препаратам. В эту группу вошли EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдесивир, фавипиравир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.