https://static.news.ru/photo/7e05c272-6393-11ea-82b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация от коклюша при высоком и устойчивом уровне охвата людей прививками может помочь полностью избавиться от заболевания как проблемы общественного здоровья.

Основная цель вакцинации против коклюша заключается в снижении заболеваемости и остроты течения среди детей. При высоком и устойчивом уровне охвата прививками вакцинация приведёт к элиминации коклюша, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее NEWS.ru писал, что число россиян, заболевших коклюшем в 2019 году, выросло до 14,4 тысячи человек, что почти на 40% превышает показатель 2018 года. По сравнению с 2017 годом, количество заболевших возросло в 2,7 раза. В январе 2020 года коклюшем в России заразились 1758 человек. Подавляющее большинство из них (89%) — дети в возрасте до 14 лет.

Коклюш — крайне заразное заболевание дыхательных путей, вызываемое бактерией Bordetella pertussis, которая живёт в полости рта, носу и гортани. Многие дети, которые заразились коклюшем, страдают приступами кашля на протяжении 4-8 недель. Болезнь наиболее опасна для грудных малышей и легко распространяется от человека к человеку, главным образом воздушно-капельным путём. Первые симптомы обычно появляются через 7-10 дней после инфицирования и включают небольшой жар, насморк и кашель, который в типичных случаях постепенно развивается в приступообразный и с судорогами. Пневмония является относительно распространённым осложнением, реже возникают конвульсии и энцефалопатия.